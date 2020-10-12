Украина одной из первых получит вакцину от COVID-19: Радуцкий рассказал, когда ожидать
В ВОЗ анонсировали появление вакцины от COVID-19 до конца года
Всего в мире на разной стадии разработок находится около 200 вакцин
Восемь из них уже на третьей фазе клинических испытаний
До конца года массового производства вакцины мировые компании не прогнозируют.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, пока вакцина не появится, число больных COVID-19 будет возрастать.
"А учитывая то, что сегодня прогнозируют крупные компании, занимающиеся разработкой вакцины, мы должны понимать, что раньше весны мир ее не получит. Украина станет одной из стран, которые будут в первую очередь обеспечиваться вакцинами: мы вошли в так называемый вакцинный альянс, и ожидаем, что как только в мире появится зарегистрированная вакцина, Украина также будет ее получать. Это будет или китайская, или американская, или французская вакцина – это страны, которые вошли в альянс, и мы ждем, какая из них первой начнет массово производить вакцину. К сожалению, прогнозов, что это произойдет в этом году, мы не видим ни от одной компании", – уточнил народный депутат.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "Слуги народа" предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян.