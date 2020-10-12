Украина одной из первых получит вакцину от COVID-19: Радуцкий рассказал, когда ожидать

До конца года массового производства вакцины мировые компании не прогнозируют.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, пока вакцина не появится, число больных COVID-19 будет возрастать.

"А учитывая то, что сегодня прогнозируют крупные компании, занимающиеся разработкой вакцины, мы должны понимать, что раньше весны мир ее не получит. Украина станет одной из стран, которые будут в первую очередь обеспечиваться вакцинами: мы вошли в так называемый вакцинный альянс, и ожидаем, что как только в мире появится зарегистрированная вакцина, Украина также будет ее получать. Это будет или китайская, или американская, или французская вакцина – это страны, которые вошли в альянс, и мы ждем, какая из них первой начнет массово производить вакцину. К сожалению, прогнозов, что это произойдет в этом году, мы не видим ни от одной компании", – уточнил народный депутат.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "Слуги народа" предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян.