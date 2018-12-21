"Массовое поражение": в Украине создали для России "грязную бомбу"

В Украине создали "грязную бомбу" для России.

С таким заявлением в своей юмористической программе "Вечер с Яниной Соколовой" выступила украинская ведущая. Она напомнила, что для соседней страны ничего не значат международные договоренности.

"Познакомьтесь с нашим ядерным потенциалом! Мы уже создали грязную бомбу! И напихали в грязную бомбу все георгиевские ленточки, поваленных Лениных и детские рисунки Людмилы Янукович, Мураева с Рабиновичем и вышкой Бойко на голове, "Балтику-9" для массового поражения и поздравления с Новым годом за час до Нового года",- перечислила "адский состав оружия" журналистка.

Янина Соколова

Соколова подчеркнула, что Украина – правовое государство и придерживается Будапештского меморандума:

"Поэтому всю эту бомбу возвращаем вам, забирайте!"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции напугал глобальной ядерной катастрофой и гибелью цивилизации.