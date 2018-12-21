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"Массовое поражение": в Украине создали для России "грязную бомбу"

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В Украине создали "грязную бомбу" для России.

С таким заявлением в своей юмористической программе "Вечер с Яниной Соколовой" выступила украинская ведущая. Она напомнила, что для соседней страны ничего не значат международные договоренности.

"Познакомьтесь с нашим ядерным потенциалом! Мы уже создали грязную бомбу! И напихали в грязную бомбу все георгиевские ленточки, поваленных Лениных и детские рисунки Людмилы Янукович, Мураева с Рабиновичем и вышкой Бойко на голове, "Балтику-9" для массового поражения и поздравления с Новым годом за час до Нового года",- перечислила "адский состав оружия" журналистка.

Янина Соколова

Янина Соколова

Соколова подчеркнула, что Украина – правовое государство и придерживается Будапештского меморандума:

"Поэтому всю эту бомбу возвращаем вам, забирайте!"

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции напугал глобальной ядерной катастрофой и гибелью цивилизации.

Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ядерное оружие
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Да она ипанутая!!!))))))) Все с ног на голову перевернула)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ленин создал украину а они его в бомбу)))))))
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