Во многих случаях для того, чтобы понять куда двигаться дальше, стоит просто остановиться и прислушаться к собственным ощущениям. Если по запаху ароматизаторов четко угадывается несъедобное "нечто" - не стоит лакомиться конфетой. Вероятность того, что она может быть слеплена вовсе не из шоколада, - гораздо более весомый аргумент не класть конфету в рот, чем советы пробовать все на вкус перед тем, как делать окончательные выводы, пишет Лариса Волошина для День. - Конечно вы можете дать сомнительной конфете еще сто дней, но вряд ли она от этого станет лучше. Поэтому, имеем новую политическую реальность, от которой пахнет карнавальным авторитаризмом.

Культ имени Его, секты поклонников, выражение о "величайшем лидере современности", которое уже стало крылатым. Весь этот "Бубо-экстаз" невероятно похож на массовое помешательство. Но это вера, господа. Стоит вовремя поставить свечу, бросить бюллетень в урну, три раза плюнуть через плечо на представителя воинственного меньшинства - и дело сделано. Люди хотят верить, что для осуществления мечты нужно соблюдать заранее согласованный ритуал. Потому что другой вариант, который предусматривает неукоснительное следование правилам, нормам, моральным принципам, им не нравится.

Когда президент говорит, что неважно к какому памятнику ведет заасфальтированная дорога, люди верят. Им кажется, что "неважно" - это и есть предпосылки решения экономических проблем в стране. Если ради благосостояния нужно остановить возрождение национальной идентичности, послушать лекцию оккупанта из кризисного менеджмента, или поставить патриота на колени – ну и пусть. Не важно! Есть четкий постулат веры - "Отбрось страну свою и род свой и следуй за мной". Когда под новогодний "шампусик" тебе бросают чуть ли не библейский тезис о необходимости ради светлого будущего забыть о национальных маркерах, то не у каждого хватит храбрости портить праздник вопросом: "А каким образом, извиняюсь, вам удалось установить влияние того или иного языка на развитие инфраструктуры? "За столом могут оказаться поборники вероучения "Какая разница". Тогда вы рискуете провести остаток новогодней ночи в попытках доказать им, что, согласно статистическим данным, в тех местах, где концентрация "Ильичей" на квадратный километр выше, там общественные сортиры отвратительнее.

Проблема общей политической деградации заключается не только в неприхотливости избирателей. Она и в том, что национальную идею Украины без украинства провозглашает лидер страны. Власть подтверждает, дает согласие, согласовывает, что можно деукраинизировать Украину, и поэтому жить всем будет только лучше. В данном случае происходит подмена понятий. Ведь ничто не мешает ново-политикам развивать инфраструктуру, проводить реформы, отстранять друзей и спонсоров от кормушки без демонтажа национального украинского государства. Реакция властей на катастрофу украинского самолета в Иране свидетельствует, что власти в стране нет. Есть куча нарциссических подростков зрелого возраста.

Новости Зеленский на растяжке

А как иначе назвать ситуацию, когда во время кризиса президент "срочно" летит домой из отпуска в течение 18 часов, председатель СБУ никуда не летит вообще и продолжает кататься на лыжах в Куршавеле, председатель Офиса президента неизвестно где и тоже игнорирует заседания СНБО, которое среди ночи собирает его непосредственный руководитель? Глава МВД - это вообще далекая-далекая галактика. Как эта система будет действовать в случае наступления или техногенной катастрофы? Те, кто подбивают народ на отказ от украинскости Украины, демонтируют страну вообще. Ответственными теперь называются решения относительно уступок внешнем агрессору. А государственная безопасность переключена на поиск внутренних врагов.

Попытки властей демонстрировать эффективность выглядят карикатурно и неубедительно. Но и неспособность общества сформулировать картину будущего вызывает не меньше отвращения, чем побасенки псевдоэлиты. Какой должна быть Украина? Богатой? Сытой? Мирной? Может ли она при этом быть Украиной? Идея "какая разница", провозглашенная президентом в новогоднюю ночь, должна заставить людей поверить, что если им будет безразлична страна, причины и последствия слабости государства, то ему будет не безразличны они. Пока прогрессивное меньшинство не артикулирует видение современного национального государства, основанного на украинских маркерах, проходимцы так и будут ставить народ перед выбором: "Либо государство - либо человек", "Либо язык - либо заасфальтированная дорога", "Либо Украина - либо мирная жизнь под протекторатом агрессора".

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