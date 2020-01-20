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20 января • обновлено в 03:34
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"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов

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Главаря "ДНР" Дениса Пушилина засекли в Ялте, где он купался в проруби в честь праздника Крещения.

Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнёр Константинова и депутат крымского парламента Янаки", - пишет блогер.

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"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов
"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов
"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов
"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов
"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов

Пользователи сети в очередной раз высмеяли главаря "ДНР".

"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова ярко высмеяла Пушилина за "закон" о расширении границ псевдореспублики на всю Донецкую область.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Ялта
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
РоксоланаТудей24 сегодня лично была в Ялте. Это её фото.
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