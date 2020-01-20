"Массовое очищение от скверны": главаря "ДНР" засекли в Ялте в компании верхушки оккупантов

Главаря "ДНР" Дениса Пушилина засекли в Ялте, где он купался в проруби в честь праздника Крещения.

Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнёр Константинова и депутат крымского парламента Янаки", - пишет блогер.

Пользователи сети в очередной раз высмеяли главаря "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова ярко высмеяла Пушилина за "закон" о расширении границ псевдореспублики на всю Донецкую область.

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