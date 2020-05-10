Массово засохнет лес и исчезнут малые реки: экологи забили тревогу из-за аномалий в Украине

Из-за повышения среднегодовой температуры и уменьшения количества осадков под угрозой исчезновения в Украине оказались замкнутые системы: болота, озера и малые реки, где приток воды незначительный.

Эти два фактора влияют как на обмеление озер, так и на падения грунтовых вод. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эколог Александр Соколенко.

По его словам, ситуация для больших рек в стране не настолько критична, так как обмеление Десны и Днепра обусловлено именно аномально теплой зимой.

Озеро Свитязь в Украине обмелело facebook.com/alexander.gech

"Но это аномалия, которая скорее всего не будет повторяться из года в год. За последние десятилетия мы могли наблюдать подобные качели с очень теплыми или наоборот очень холодными зимами", – подчеркнул эколог.

Соколенко спрогнозировал, что в следующих годах уровень воды в реках будет выше, чем сейчас, если повторения последней зимы не будет. Но даже при этом сложилась угрожающая для многих сфер ситуация, рассказал он.

"Это несет за собой очень много последствий, в том числе массовое высыхание деревьев, особенно хвойных. Сотни тысяч гектаров лесов у нас фактически находятся в угнетенном состоянии. Это удар по сельскому хозяйству, так как чувствуется недостаток влаги в почвах, что влияет на вегетацию растений и урожай. Это и проблемы с питьевой водой, которые могут появится в ряде регионов, потому что в колодцах воды не будет", – отметил Соколенко.

Озеро Свитязь в Украине обмелело facebook.com/alexander.gech

В зону риска особенно попадают южные области, если погода будет засушливой, есть вероятность введения ограничения подачи питьевой воды для населения.

"Проблемы усугубляются с продвижением на юг, там эти процессы более ощутимые. Южная Украина – первый кандидат для таких ограничений. Конечно, если синоптическая ситуация кардинально изменится и пойдут постоянные дожди, этот риск уменьшится. Но если погода будет засушливой, то это станет неизбежным", – заявил эколог.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в этом году Украину из-за глобальных изменений погодных условий ждет неурожай, а вместе с тем – повышение цен на основные продукты. Такая ситуация может продлиться около 10 лет.

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