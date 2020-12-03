В Италии объявили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Начало массовой вакцинации от коронавируса в Италии запланировано на вторую половину января 2021 года.

Об этом сообщил президент Высшего совета здравоохранения страны Франко Локателли, пишет La Repubblica. Решение Европейского агентства лекарственных средств по использованию антикоронавирусных вакцин Pfizer и Moderna ожидается 29 декабря и 12 января, подчеркнул он.

По словам Локателли, запланировано вакцинировать 1,7 млн человек, для этого необходимо 3,4 млн доз (вакцинация является двухэтапной).

После начала массовой вакцинации во второй половине января в Италии ожидается увеличение количества доступных доз.

"К концу лета или началу осени мы должны завершить проведение самой крупной кампании массовой вакцинации, когда-либо проводившейся в стране", – заявил президент Высшего совета здравоохранения Италии.

Научный директор Института Спалланцани в Риме Джузеппе Ипполито уточнил, что переболевшие коронавирусной инфекцией не должны вакцинироваться, поскольку у них выработались естественные антитела.

"Им нужно будет лишь контролировать уровень этих антител. И когда он упадет, необходимость вакцинации может быть пересмотрена", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Италии озвучили план вакцинации населения страны против коронавируса. По словам министра здравоохранения Роберто Сперансы, разрешение на использование вакцины Pfizer может быть получено уже 29 декабря.

Кампания, разработанная министерством здравоохранения Италии, начнется с вакцинации врачей и медсестер. Также приоритетное внимание уделят пожилым людям, а следующим шагом будет вакцинация представителей так называемых основных рабочих профессий: учителей, директоров, администраторов, вспомогательного персонала.