Мой первый полёт на двухэтажном Airbus A380
Не поверите, но за годы своих путешествий и тысячи перелетов по всему миру, лишь сейчас я оказался на борту огромного двухэтажного лайнера Airbus A380. Для меня это был особый полёт, и я очень его ждал.
Немного об этом самолёте. На двух палубах помещается 516 пассажиров в первом, эконом, премиум-эконом и бизнес-классах. Масштабы, безусловно, поражают. Когда ты гуляешь по самолёту, кажется, что это целый город. К огромному сожалению в ближайшие годы производство и эксплуатация A380 планируют остановить из-за низкого спроса.
Уже несколько месяцев я "подрабатываю" тайным покупателем компании Air France. После осуществления каждого перелёта я сдаю детальный отчёт со своими замечаниями. В этот раз в Air France решили следить мне подарок и презентовали апгрейд в премиум эконом-класс на верхней палубе. За это им огромное спасибо.
О сервисе этой компании я писал много и не раз, повторяться не буду. Фото питания и обзор меню в премиум экономе вы найдёте в фото и видео этой публикации. Как всегда меня порадовали кресла и большое личное пространство. Но главный вопрос в том, как переносится длительный полёт на таком судне.
Airbus A380
Airbus A380
Airbus A380
Airbus A380
Airbus A380
Наш рейс Париж-Мехико длился 12 часов. Это довольно долго и сложно. Уже на втором часу полёта становится скучно и хочется чем-то себя развлечь. Airbus A380 идеально справился с этой задачей. Я просто пошёл гулять. Обойдя всю верхнюю палубу, я наконец обнаружил лестницу на первый этаж. Именно она и стала моей главной точкой отдыха. Но сначала экскурсия.
Первый этаж самолёта оказался очень просторным. Люди спокойно стояли группами по несколько человек, общались, пили. На одной из кухонь эконом-класса нами было обнаружено шампанское. Так как в премиум экономе оно закончилось ещё в самом начале полёта, мы вооружились стаканчиками и устроили посиделки на лестнице между первым и вторым этажами. Место очень удобное. Около часа времени мы точно провели там.
Подводя итог, могу сказать что Airbus A380 очень удобен и комфортен для таких длительных перелетов. Я остался доволен и смело могу всем рекомендовать этот борт!
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