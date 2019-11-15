В Одессе массово отключили интернет: названа причина

Большая часть Суворовского района Одессы, в котором проживает более 300 тысяч человек, днем 15 ноября осталась без интернета и кабельного телевидения.
Происшествие связано с масштабным ночным пожаром внутри коммуникационного колодца одесского провайдера TENET, чьими услугами и сетями пользуются многие другие местные провайдеры. Работники компании настаивают на умышленном поджоге, сообщает OBOZREVATEL.
"ЧП привело к перебоям доступа к услугам у абонентов на поселке Котовского в Одессе, в городе Южный, пригородных поселках Черноморское и Фонтанка", – сообщила пресс-служба TENET.
Пожар произошел в коммуникационном колодце на ул. Черноморского казачества, 161.
Объявление об отключении интеренета в Одессе
Facebook, "Подслушано в Одессе"
В настоящее время специалисты уже приступили к работам по восстановлению сетей.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве со скандалом отключили популярного интернет-провайдера. Компания долгое время не погашала крупный долг в 1,4 млн грн.
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