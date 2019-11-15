В Одессе массово отключили интернет: названа причина

Большая часть Суворовского района Одессы, в котором проживает более 300 тысяч человек, днем 15 ноября осталась без интернета и кабельного телевидения.

Происшествие связано с масштабным ночным пожаром внутри коммуникационного колодца одесского провайдера TENET, чьими услугами и сетями пользуются многие другие местные провайдеры. Работники компании настаивают на умышленном поджоге, сообщает OBOZREVATEL.

"ЧП привело к перебоям доступа к услугам у абонентов на поселке Котовского в Одессе, в городе Южный, пригородных поселках Черноморское и Фонтанка", – сообщила пресс-служба TENET.

Пожар произошел в коммуникационном колодце на ул. Черноморского казачества, 161.

Объявление об отключении интеренета в Одессе Facebook, "Подслушано в Одессе"

В настоящее время специалисты уже приступили к работам по восстановлению сетей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве со скандалом отключили популярного интернет-провайдера. Компания долгое время не погашала крупный долг в 1,4 млн грн.

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