Масштабное исследование раскрыло главные страхи людей

Люди во всем мире больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов.

Об этом говорится в исследовании Организации объединенных наций "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна", передает ТАСС.

"Большинство респондентов во всех регионах наиболее обеспокоены изменениями климата. Они назвали неспособность остановить климатический кризис и разрушение окружающей среды самым большим из среднесрочных и долгосрочных страхов", – говорится в докладе.

Согласно нему, 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.

Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей и конфликтов. Ухудшения ситуации с коррупцией ожидает 41% опрошенных. При этом 87% респондентов уверены, что "международное сотрудничество играет ключевую роль для преодоления названных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ заявила о позитивной динамике пандемии коронавируса. Количество летальных случаев уменьшилось.