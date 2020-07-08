Масштаб цветения воды в Черном море показали из космоса. Фото

Цветение воды в Черном море показали из космоса.

Масштаб цветения водорослей на побережье Черного моря в Украине показали из космоса.

Исследование северо-западной части моря с помощью аппаратов Sentinel-3A и Sentinel-3B показало, что уровень цветения достигает пиковых значений. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управления и испытаний космических средств (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах", – отметили в центре.

Цветение воды в Черном море spacecenter.gov.ua

Из полученных данных видно, что наибольшая концентрация растений зафиксирована в Лебедевке, Курортном, Затоке, Белгород-Днестровском, Очакове, Южном, Станиславе, Очаковском, Голой Пристане, Лазурном.

Самая загрязненная вода сейчас в озерах Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровском лимане, Днепровском, Тендровском и Джарылгачском заливах. Отмечается, что побережье Одессы имеет средний уровень загрязнения.

Исследования проводились с 28 июня по 1 июля 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL ранее, зеленая жижа, в которую превратилась морская вода у побережья Одессы из-за водорослей, может нанести серьезный урон здоровью человека.