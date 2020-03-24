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24 марта • обновлено в 18:37
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Маски в аптеках Украины уже появились – Минздрав

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В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в аптеках уже появились хирургические маски.

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С каждым днем масок становится все больше, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 24 марта.

В Минздраве рассказали, когда будет решена проблема с масками в аптеках

censor.net.ua

Он подчеркнул, что отечественные предприятия наращивают их производство.

"Думаю, что в ближайшее время дефицита в средствах индивидуальной защиты в Украине не будет", – заверил главный санврач.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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