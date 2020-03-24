В Минздраве рассказали, когда будет решена проблема с масками в аптеках

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в аптеках уже появились хирургические маски.

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С каждым днем масок становится все больше, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 24 марта.

censor.net.ua

Он подчеркнул, что отечественные предприятия наращивают их производство.

"Думаю, что в ближайшее время дефицита в средствах индивидуальной защиты в Украине не будет", – заверил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На фоне распространения коронавируса в Украине возник дефицит медицинских масок.

Появились рекомендации, как сделать маску в домашних условиях из материалов, которые можно купить в аптеках.

Эксперты рассказали, как правильно носить маску, чтобы она была эффективной и действительно защищала человека.

В первую очередь маски нужны для больных, чтобы сдержать распространение инфекции.

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