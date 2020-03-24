В Минздраве рассказали, когда будет решена проблема с масками в аптеках

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в аптеках уже появились хирургические маски.
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С каждым днем масок становится все больше, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 24 марта.
censor.net.ua
Он подчеркнул, что отечественные предприятия наращивают их производство.
"Думаю, что в ближайшее время дефицита в средствах индивидуальной защиты в Украине не будет", – заверил главный санврач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На фоне распространения коронавируса в Украине возник дефицит медицинских масок.
Появились рекомендации, как сделать маску в домашних условиях из материалов, которые можно купить в аптеках.
Эксперты рассказали, как правильно носить маску, чтобы она была эффективной и действительно защищала человека.
В первую очередь маски нужны для больных, чтобы сдержать распространение инфекции.
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