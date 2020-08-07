События вокруг 112 ставят клеймо и жирный политический крест на нынешнем режиме. Спецслужбы, играющие роль "дубинки" против свободы словы и частной собственности - показатель полной деградации власти.

СБУ (!!!) при поддержке генпрокуратуры (!!!) решили произвести реальный рейдерский захват частного (!!!!!!) телеканала 112 и его имущества. С помощью нехитрой комбинации, они захотели через суд передать все активы телеканала в АРМА.

А там, в свою очередь могли бы спокойно перепродать эти активы использовать по своему усмотрению или перепродать третьим лицам.

Что ж, как говорится, скромненько, но со вкусом.

Но, как говорил Глеб Жеглов в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя", дырку они все получат, а не 112. Хрен у них что выйдет. Не дождутся. Главный защитник телеканала и коллектива журналистов, это многомиллионная зрительская аудитория. С таким "адвокатом" никакие заказухи от Президента и его окружения не пройдут!!!!!!

Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что без прямой команды Зеленского, который в это время красуется на передовой и играет роль народного парня, в СБУ никогда б не решились на такой шаг. Даже Порошенко не решался на подобный беспредел.

Так что, маски сброшены, Друзья! Теперь все видят настоящий звериный оскал нынешней власти, которая продолжает политику своих попередников и пытается уничтожить неугодные СМИ. Уверен, что коллективный Запад даст свою оценку этим действиям.

А вообще, мне искренне Жаль, что Президент Владимир Зеленский так и не понял главной истины. В любой войне власти со свободными медиа, всегда проигрывает власть. Сокрушительно и безоговорочно.

Так будет и на этот раз!!!

Выстоим, и станем сильнее!!!

И никому не удасться закрыть нам рот!!!

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