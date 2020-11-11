Маски с клапанами бесполезны при коронавирусе – исследование

Маски N95 со встроенными клапанами позволяют выходить потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха, что делает их бесполезными для остановки распространения коронавируса.

Исследователь из США использовал высокоскоростные камеры, чтобы запечатлеть потоки воздуха, исходящие из открытого рта, маски N95 без клапана и маски с клапаном, пишет Daily Mail.

Видеозаписи показали, что маски без клапанов успешно отфильтровывают большинство капель выдыхаемого воздуха, тем самым снижая риск передачи COVID-19.

Маски с клапанами при коронавирусе бесполезны. Daily Mail

Тем не менее, клапаны позволяли струе воздуха, содержащей капли, выходить из маски, а это означает, что, если их носит инфицированный человек, они могут способствовать распространению вирусных частиц.

Во время пандемии маски поощряются в первую очередь для фильтрации выдыхаемого воздуха носителями – больше, чем для остановки вдыхания вирусных частиц от других.

Бесклапанные маски N94 более эффективны в этой роли, чем стандартные хирургические маски.

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