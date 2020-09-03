Маски с экранами неэффективны для защиты от коронавируса – ученые

Ольга Липич Общество 03:00, 3.09.2020

Американские ученые выяснили, что защитные маски с клапанами и экранами являются неэффективными для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Итоги эксперимента были опубликованы на портале Physics of Fluids. Специалисты проанализировали как движется воздух при вдохе и выдохе, если человек защищен экраном. Оказалось, что приспособления способны блокировать выдыхаемую струю воздуха только в самом начале. Во время выдоха аэрозольные капли свободно перемещаются по козырьку.

В последствии аэрозольные капли могут свободно рассеиваться на большой площади в различных направлениях: как в поперечном, так и в продольном. Единственный ограждающий фактор – их концентрация несколько уменьшена.

В заключении отмечается, что порт выдоха для воздуха снижает эффективность защиты. Большинство аэрозольных капель при выдохе проходят через клапан без какой-либо фильтрации и распространяются вокруг человека.

Учитывая это, ученые призвали использовать традиционные медицинские маски для защиты себя и окружающих от вирусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак: законопроект "слуг народа"

"П*дор поливает грязью": Ермак и "слуги" отреагировали на исключение Лероса

Ветеран АТО Ананьев – о плене: жрали бетон, чтобы не терпеть этого

Зеленский намекнул, что Лерос "взяточник и предатель страны"

Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние из-за СOVID-19