Американские ученые выяснили, что защитные маски с клапанами и экранами являются неэффективными для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Итоги эксперимента были опубликованы на портале Physics of Fluids. Специалисты проанализировали как движется воздух при вдохе и выдохе, если человек защищен экраном. Оказалось, что приспособления способны блокировать выдыхаемую струю воздуха только в самом начале. Во время выдоха аэрозольные капли свободно перемещаются по козырьку.

В последствии аэрозольные капли могут свободно рассеиваться на большой площади в различных направлениях: как в поперечном, так и в продольном. Единственный ограждающий фактор – их концентрация несколько уменьшена.

В заключении отмечается, что порт выдоха для воздуха снижает эффективность защиты. Большинство аэрозольных капель при выдохе проходят через клапан без какой-либо фильтрации и распространяются вокруг человека.

Учитывая это, ученые призвали использовать традиционные медицинские маски для защиты себя и окружающих от вирусов.

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