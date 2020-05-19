Ученые выяснили новую опасность масок: кому рекомендуют не носить повязку на лице

Люди с респираторными заболеваниями, которые приводят к проблемам с дыханием – к примеру, астмой, – могут не носить защитные маски, повязки или респираторы, если им очень трудно дышать в них.

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Маски, особенно плотные, могут затруднять вдох, способствуют попаданию меньшего количества кислорода в легкие и большего, чем обычно, количества углекислого газа, сообщается в материале Daily Mail.

Это может вызвать приступы астмы у некоторых пациентов, беспокойство и более серьезные проблемы с дыханием.

Опасными маски являются, в частности, для людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или муковисцидозом. Кроме того, повязки не рекомендуют носить детям до 2 лет, а также людям, которые не могут снять или поправить маску самостоятельно.

"Эксперты говорят, что люди должны носить маску, если им это удобно, чтобы защитить себя и окружающих, но при этом не рисковать своим здоровьем", – отмечается в материале.

При этом рекомендации по ношению масок изменены и в официальном руководстве британского Кабинета министров.

"Если вы можете, наденьте защитную маску в замкнутом пространстве, где социальное дистанцирование невозможно и где вы встретитесь с людьми, с которыми вы обычно не встречаетесь. Это наиболее актуально в течение коротких периодов в помещениях, в местах скопления людей, например, в общественном транспорте или в некоторых магазинах", – советуют в правительстве.

В рекомендациях также говорится, что "лицевые покрытия не должны использоваться детьми в возрасте до 2 лет или теми, кому может быть трудно правильно их применять. Например, дети младшего возраста без посторонней помощи или дети с заболеваниями дыхательных путей".

Доктор Пурви Парих, аллерголог из некоммерческой сети Allergy & Asthma Network, в свою очередь указала, что проблемы с масками могут испытывать люди с заболеваниями легких, с кожными нарушениями на лице или шее, дети, люди с деменцией.

"Люди с заболеваниями легких находятся в зоне риска, потому что им, вероятно, нужна маска больше, чем обычному человеку, но дышать в ней может быть сложно", – отметила она.

Для некоторых астматиков, как рассказала врач, горячий воздух является "спусковым крючком" и может вызвать приступы.

Однако Парих подчеркнула: "[Уязвимые] люди должны обязательно носить маски, если они могут. Это не только защитит их, но люди, страдающие астмой или ХОБЛ, могут на самом деле распространять больше вируса, потому что они кашляют, чихают и дышат тяжелее, чем другие".

Ношение маски может быть опасным Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ученый из США недавно заявил, что ношение маски может способствовать коронавирусу проникнуть в мозг и создать еще большую угрозу для здоровья.

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