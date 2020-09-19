Врач пояснил опасность защитных масок и респираторов

Неправильное использование защитных масок может быть опасным, а больным коронавирусом запрещено носить респираторы.

Однако, частично маска может защитить от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Как напомнил он, до пандемии масками всегда пользовались хирурги, патологоанатомы и стоматологи.

"Почему? Да потому, что основная задача маски – защита от попадания жидкости на слизистые. Когда врач практически вплотную находится над пациентом. Когда открытая рана, ротовая полость, идет вмешательство и близкий контакт – надо защитить и себя, и пациента от попадания жидкостей в рот, глаза или рану (кровь, слюна, пот, брызги от промывания, орошения, обработки раны или полостей и т.п.).

Медицинская маска имеет специальное покрытие, которое хорошо справляется с этой задачей. Попробуйте: брызните в маску на лице распылителем для растений – вода в рот не попадет. Работает", – пояснил он.

Дубровский отметил, что имеет смысл использовать маски для больных людей. Хотя, по его словам, при правильном использовании повязка частично защищает от коронавируса.

"Если на вас вплотную кашляют, брызгают слюной, чихают или плюют. От капельного пути передачи маска будет защищать​​​​​​", – написал медик.

Он отметил, что если инфицированный будет носить повязку, "в воздухе практически не будет вируса, он весь с выделяемыми больным жидкостями останется на внутренней поверхности в маске".

Врач подчеркнул, что респираторы больным носить запрещено. "Это связано с тем, что через клапан выходит выдыхаемый воздух совершенно беспрепятственно. Это еще хуже, чем ношение маски. Респираторы разрешены только для медработников, для индивидуальной защиты", – написал Дубровский.

Он также отметил, что вреда от масок намного больше, чем даже потенциальной пользы. По словам врача, в течение дня на маске накапливается большое количество патогенов и токсинов.

"Неужели кто-то всерьез считает, что грязная, помятая, уже сотни раз использованная маска – это надежная защита? В кармане брюк лежит смятая в комок повязка, соприкасающаяся внутренней и внешней поверхностью десятки раз на день и потом одеваемая на лицо. Это барьер от попадания вируса? Где больше грязи и заразы? На маске или в воздухе?" – спросил Дубровский.

"И это мы еще не коснулись эффекта перегревания, принудительной гипоксии и всех последующих негативных последствий для пожилых людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями", – добавил он.

Полный пост врача. Скриншот

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