Совет бороться с коронавирусом COVID-19 с помощью медицинской маски, женской прокладки и прополиса является полнейший бредом.

Об этом OBOZREVATEL заявила завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца, главный внештатный советник МОЗ, врач-инфекционист Ольга Голубовская, комментируя видео с неким "специалистом по особо опасным инфекциям" Зинаидой Челинской (чтобы посмотреть нашумевший ролик, доскролльте до конца страницы).

"Ну что за бред! Уже такое мелят в интернете, что просто не о чем говорить! Это полный дурдом. Прежде чем рекомендовать какие-то защитные методы, нужно иметь научное обоснование. Все остальное я комментировать не буду", – заявила врач.

Некая Зинаида Челинская предложила спасаться от коронавируса женской прокладкой с прополисом скриншот видео

Некая Зинаида Челинская предложила спасаться от коронавируса женской прокладкой с прополисом скриншот видео

В контексте других мифов о коронавирусе Голубовская добавила, что в настоящее время научно не подтверждено, что коронавирус погибает при температуре выше 21 градуса и что сигареты и виски снижают риск заражения.

Врач-терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что "эфирные масла, в том числе масло прополиса, раздражают слизистые оболочки".

"Если держать эфирное масло прямо возле носа, мы можем получить раздражение слизистой", –предупредила она. Медик также подчеркнула, что предложенный "метод профилактики" "никакого отношения к коронавирусу не имеет".

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, 14 марта в Youtube появилось видео, в котором женщина, представившаяся Зинаидой Челинской, "бывшим врачом-инфекционистом, специалистом по особо опасным инфекциям", предлагала альтернативный способ защиты от заражения коронавирусом. По ее словам, в обычную медицинскую маску следует поместить женскую прокладку, на внутреннюю сторону которой нанести масло прополиса. Такая конструкция "послужит вам защитой от попадания вирусной инфекции", – заверила женщина.

Как писал OBOZREVATEL:

В Украине по состоянию на утро 15 марта коронавирус заподозрили уже в шести областях. Вместе с тем по официальным данным в стране зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В частности, два в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

15 марта Министерство иностранных дел Украины сообщило, что за рубежом лечение от коронавируса проходят 6 украинцев.

Медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса COVID-19.

Семейный врач Рита Гофман заявила, что "блокатор вирусов" в виде бейджа, который предлагают в качестве средства защиты от коронавируса COVID-19, является способом заработка на панике.

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