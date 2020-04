"Обсудите с Зеленским": Маска попросили не помогать Супрун

Украинский врач-инфекционист, эксперт по медреформе призвал американского изобретателя Илона Маска обсуждать предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с президентом Владимиром Зеленским, а не с бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун.

Вадим Аристов в ответ на твиты Маска и Супрун назвал последнюю "ответственной за катастрофу" в стране.

"У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь с президентом Зеленским напрямую, так как госпожа Супрун ответственна за эту катастрофу", – написал он.

Позднее Аристов добавил, Украине действительно нужна такая помощь и в стране не хватает аппаратов ИВЛ, но на переговоры нужно уполномочить Кабинет министров.

My name is Vadym Aristov and I am infectious disease doctor and strategist from Ukraine. We really have only 7% of ventilator need. But please discuss your donation with President Zelensky directly, as Mrs. Suprun is the person accountable for this disaster. — Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

What are you talking about? The activity of Mrs. Suprun is counter-productive in this hard times. Our recent Minister was destroyed under her attacks in just 20+ d. We do not buy our hardly-needed equipment. This time we need to stop opposing to Government. — Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

I will rearticulate my message. Ukraine really needs such donation. We really have shortage of ventilators. But we need to empower the central government only. As there is lots of internal political pressure making government weaker on COVID-19 efforts. — Vadym Aristov (@VadymAristov) April 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что у его компании есть дополнительные одобренные в США аппараты ИВЛ. Супрун обратилась к нему с просьбой помочь обеспечить Украину такими аппаратами.

