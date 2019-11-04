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4 ноября • обновлено в 12:34
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Маруся Зверобой: задайте волонтеру острый вопрос

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Гостьей программы "Острый вопрос" на ObozTV 4 ноября станет волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Маруся Зверобой: задайте волонтеру острый вопрос

inlviv.in.ua

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Марусей Зверобой сегодня в 17:30

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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А когда Маруся волонтерила в АТО, значит давала бесплатно?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О чем с этой хабалкой можно говорить? Впрочем, один вопрос есть. Шмаруся! Если всех активистов и волонтэров, паразитирующих на гpaждaнской вoйнe выгнать на работу, это будет способствовать развитию Украины?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А че все такие страшные бабы в окопы прутся? Дома ипать не хотят?
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