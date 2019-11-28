Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Так могут только враги Украины!" Ярош жестко пристыдил власть за преследование Зверобой

26.7т
Читать материал на украинском

Лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош пристыдил власть за открытие уголовного производства против волонтерки Маруси Зверобой, к которой с обыском нагрянули детективы Государственного бюро расследований.

Гневный пост разместил он в четверг, 28 ноября, на своей странице в Facebook.

"Во-первых, воевать с женщинами низко. Такие действия могут проводить только мерзавцы и враги Украины. Во-вторых, существующая власть, каждый день теряя свой рейтинг, войной с патриотами Украины, теряет свою, и так не очень высокую, легитимность", – написал Ярош.

Новости
"Будет сдавать интересы": Зверобой объяснила угрозы Зеленскому

Ярош пристыдил власть за преследование Зверобой

Ярош пристыдил власть за преследование Зверобой

По его словам, власть, которая занимается такими преследованиями против патриотов – "либо глупая, либо враждебна Украине".

"Постоянно циркулирует информация о возможном широкомасштабное вторжение Московии в Украине. Они к этому готовятся ежедневно. Следовательно, и мы должны быть готовы. Рассчитывать на Верховного главнокомандующего и вновь сформированные властные структуры не приходится", – добавил он.

Ярош также призвал всех объединиться перед лицом врага. "Мы не устали от войны. Мы стремимся Победы. И мы ее получим. Независимо от того, хочет этого временная власть, или нет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

  • Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Маруся Зверобой Дмитрий Ярош
Место
Украина
Поделиться в Facebook
37
Комментарии
180
147
Смешно
214
Интересно
72
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ТО ЕСТЬ ПЕТЯ ВРАГ УКРАИНЫ? Никто и не сомневался. Засадил Героя Украины Надю.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Georg Georgi
Georg Georgi
Pristidil? sam prodalsiq k poroxu,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Интересно, если бы Трампу в америцi или Путину в расее такое ляпнули бы волонтеры, что бы с ними сделали
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги