Лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош пристыдил власть за открытие уголовного производства против волонтерки Маруси Зверобой, к которой с обыском нагрянули детективы Государственного бюро расследований.

Гневный пост разместил он в четверг, 28 ноября, на своей странице в Facebook.

"Во-первых, воевать с женщинами – низко. Такие действия могут проводить только мерзавцы и враги Украины. Во-вторых, существующая власть, каждый день теряя свой рейтинг, войной с патриотами Украины, теряет свою, и так не очень высокую, легитимность", – написал Ярош.

Ярош пристыдил власть за преследование Зверобой

По его словам, власть, которая занимается такими преследованиями против патриотов – "либо глупая, либо враждебна Украине".

"Постоянно циркулирует информация о возможном широкомасштабное вторжение Московии в Украине. Они к этому готовятся ежедневно. Следовательно, и мы должны быть готовы. Рассчитывать на Верховного главнокомандующего и вновь сформированные властные структуры не приходится", – добавил он.

Ярош также призвал всех объединиться перед лицом врага. "Мы не устали от войны. Мы стремимся Победы. И мы ее получим. Независимо от того, хочет этого временная власть, или нет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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