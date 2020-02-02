Март в феврале: синоптик дал аномальный прогноз на конец зимы-2020 в Украине

Среднемесячная температура по Украине в феврале будет около 0-3 градусов мороза.

Аномальный для зимы прогноз дал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко "Сегодня". По его словам, в южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет теплее – 0-3 градуса выше ноля.

Новости Синоптик дал аномальный прогноз на весну и лето в Украине

"Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений – с 1981 по 2010 годы. Среднемесячное количество осадков в феврале ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона, что составляет 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма - до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше – в южных и восточных", – отметил синоптик.

Прогноз погоды на февраль в Украине 112 Украина

По его словам, такая температура соответствует не февралю, а началу марта. Если бы не облачность, днем могло быть +10 градусов и выше.

Прокопенко прогнозирует, что снег не образует снежного покрова, так как, вероятнее всего, осадками окажутся дожди и дожди с мокрым снегом, снежить по-настоящему будет только в горах и предгорьях Карпат. Вторая половина месяца ожидается более холодной и дождливой, чем первая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в феврале в Украине ожидается более холодная погода, но не такая, как в прошлом. К примеру, были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.

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