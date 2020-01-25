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25 января • обновлено в 20:56
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Март и апрель станут зимними месяцами: эколог дал пугающий прогноз по Украине

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В Украине постепенно происходит изменение границ зимы, в результате чего март и начало апреля становятся "зимними месяцами".

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко, отметив, что это не должно создать осложнений для аграриев.

"Проблема для работников сельского хозяйства может быть только в случае, если снег не выпадет вообще, но я надеюсь, что зима еще свое возьмет – будет много снега и мороза", – сказал эколог.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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