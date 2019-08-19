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Янина Соколова
Янина Соколова
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Марш захисників України: давайте подякуємо нашим військовим!

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Закликаю вас 24 серпня прийти о 10-ій ранку до парку ім.Т.Шевченка у Києві. Звідти розпочнеться марш захисників України. Все це влаштовують ветеранські організації спільно з різного роду волонтерськими організаціями, організаціями, які досі допомагають військовим. Організації, які мають на меті лише одну ціль: ще раз продемонструвати, що в країні є справжні герої, ще раз віддати їм шану, ще раз потиснути їм руку і вклонитися до землі. Задля того, щоб ви кожного ранку могли прокидатися і цілувати своїх дітей, дивитися у чисте небо і вкотре завдячувати їм за те, що ми маємо нині спокій у багатьох містах.

Російська Федерація анексувала наші території, але вона не анексувала наші серця. Дуже хочу, щоб ви прийшли і показали цим хлопцям і дівчатам, кому насправді маємо дякувати щодня.

Це надзвичайно важливо не тільки для українців, але й для ветеранів і військових. Наша подяка – це ознака того, що вони ризикують своїм життям недаремно. Це надзвичайно важливо, тому я прошу, щоб ви прийшли і підтримали їх.

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе День Независимости Парад на День Независимости
Место
Украина
Теги
Новости России война
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
Янина, если на этом марше будут представители власти- нормальным людям там делать нечего. Если будут представители бывшей власти тогда можно. С представителями этих там делать нечего. Если армия примет этих представителей- это не армия а продажные солдатики. Что там делать нормальному человеку?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Головне, щоб Бадоєви своїми штучками і акцентами, не перетворили Марш захисників України на марш приниження України
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
Pechenyuk Oleksandr, а что,чем плох бадоев? Клип куек в больших масштабах. На шару. Круто
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