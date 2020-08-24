В Киеве собрался Марш защитников: ветеранов встречали овациями. Фото и видео

В Киеве проходит Марш независимости, в котором принимают участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.

Сбор колонны начался в парке Шевченко возле красного корпуса университета имени Шевченко. Как отмечает "Укринформ", мероприятие собрало несколько тысяч человек.

Шествие продлится до 13:30, затем с 14:00 до 17:30 состоится виче на Майдане Независимости, а с 17:00 пройдет акция "Патриотическое слово".

Участники Марша независимости собрались в парке Шевченко в Киеве. Кадр видео "Укринформ"

Также сформированы отдельные колонны с активистами, которые одеты в футболки с портретами обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Колонна участников Марша независимости в Киеве. "Страна"

Участники уже дошли к Майдану Независимости. Также они планируют почтить память погибших героев возле Стены Памяти в Михайловском соборе.

На месте дежурят полиция и медицинские бригады.

Во время шествия люди скандировали "Спасибо!", "Герои не умирают!". Участников марша встречали овациями.

Во главе колонны несли портреты погибших воинов. Некоторые военнослужащие передвигались на инвалидных колясках.

(Видео – Telegram "Страна")

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 августа, украинцы отмечают 29-ю годовщину независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.