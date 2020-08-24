В Киеве проходит Марш независимости: все детали, фото и видео

В Киеве проходит Марш независимости
В нем принимают участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты
Шествие закончится на Майдане независимости
Участники Марша независимости в Киеве. Кадр видео "Укринформ".
В Киеве проходит Марш независимости, в котором принимают участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.
Сбор колонны начался в парке Шевченко возле красного корпуса университета имени Шевченко. Как отмечает "Укринформ", уже насчитывается более тысячи человек.
Шествие продлится до 13:30, затем с 14:00 до 17:30 состоится виче на Майдане Независимости, а с 17:00 пройдет акция "Патриотическое слово".
Участники Марша независимости собрались в парке Шевченко в Киеве. Кадр видео "Укринформ"
Также сформированы отдельные колонны с активистами, которые одеты в футболки с портретами обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Колонна участников Марша независимости в Киеве. "Страна"
Участники пройдут по Крещатику к Майдану Независимости, а затем почтут память погибших героев возле Стены Памяти в Михайловском соборе.
На месте дежурят полиция и медицинские бригады.
(Видео – Telegram "Страна")
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 августа, украинцы отмечают 29-ю годовщину независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
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