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11 февраля • обновлено в 10:56
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Мародерство в рядах ВСУ на Донбассе: в ООС проводят проверку

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Штаб Операции Объединенных сил проводит проверку по поводу сообщения координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольги Решетиловой о якобы выявленных фактах мародерства со стороны бойцов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Однако, пока официального подтверждения этой информации нет, рассказали OBOZREVATEL в пресс-центре ООС.

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"Сейчас официального подтверждения этой информации нет. Нет ни обращений, ни выводов работы полиции, или военной службы правопорядка. Мы конечно будем держать эту ситуацию на контроле, и будем проверять эту информацию. По результатам проверки мы будем делать те или иные выводы", – сказали в пресс-центре.

ВСУ

ВСУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 10 февраля потеряли восемь человек убитыми и поспешно начали отходить из позиций.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Теги
Донбасс ООС

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