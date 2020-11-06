Маркив забрал из итальянской тюрьмы 20 килограммов писем и рисунков украинцев

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся на родину после полного оправдания и освобождения из итальянского заключения, привез с собой около 20 килограммов писем из Украины.

О своем освобождении рассказал сам Маркив в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 6 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в студии программы рассказал, как он встретил Маркива возле тюрьмы.

"Мы встречали Виталия, и он выходил с двумя сумками желтого яркого цвета. Я спрашиваю, что ты такое несешь. А он говорит: это письма мои, которые мне привозили", – сказал Аваков.

Маркив уточнил, что у него было около 20 килограммов писем и рисунков из Украины.

"Я решил ни одного письма, ни одного рисунка там не оставлять. И все абсолютно привез с собой. Скорее всего это было самое главное, что я забрал из тюрьмы", – отметил нацгвардеец.

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