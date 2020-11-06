Маркив забрал из итальянской тюрьмы 20 килограммов писем и рисунков украинцев
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся на родину после полного оправдания и освобождения из итальянского заключения, привез с собой около 20 килограммов писем из Украины.
О своем освобождении рассказал сам Маркив в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 6 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в студии программы рассказал, как он встретил Маркива возле тюрьмы.
"Мы встречали Виталия, и он выходил с двумя сумками желтого яркого цвета. Я спрашиваю, что ты такое несешь. А он говорит: это письма мои, которые мне привозили", – сказал Аваков.
Маркив уточнил, что у него было около 20 килограммов писем и рисунков из Украины.
"Я решил ни одного письма, ни одного рисунка там не оставлять. И все абсолютно привез с собой. Скорее всего это было самое главное, что я забрал из тюрьмы", – отметил нацгвардеец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Маркив продолжит службу в Нацгвардии.