Маркив возвращается в Украину: фото из самолета
Нацгвардиець Виталий Маркив, которого накануне оправдал апелляционный суд Милана, в среду, 4 ноября, возвращается в Украину.
Украинцы готовятся встречать земляка на родине. При этом те, кто сопровождают его в полете, делятся общими снимками с ним на свободе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Гтовимся встречать", – анонсировали на странице НГУ в Facebook.
Фотографии с нацгвардейцем в самолете опубликовали в соцсети министр внутренних дел Арсен Аваков и Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, которые 3 ноября находились на финальном заседании итальянского апелляционного суда в деле по Маркиву.
"Украина, встречай своего Героя. Мы отправляемся домой", – прокомментировала Денисова.
"Через два часа будем", – добавил Аваков.
Известно, что встреча Виталия Маркива состоится на аэродроме Нацгвардии по ул. Медовая, 5а, в Киеве. После прилета нацгвардеец даст брифинг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.
В МВД рассказали о громкой победе в суде Италии и отметили, что Виталий Маркив продолжит службу в Нацгвардии.