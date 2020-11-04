Маркив возвращается в Украину: фото из самолета

Марина Лисничук Общество 12:16, 4.11.2020 Обновлено: 12:24, 4.11.2020

Нацгвардиець Виталий Маркив, которого накануне оправдал апелляционный суд Милана, в среду, 4 ноября, возвращается в Украину.

Украинцы готовятся встречать земляка на родине. При этом те, кто сопровождают его в полете, делятся общими снимками с ним на свободе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Гтовимся встречать", – анонсировали на странице НГУ в Facebook.

Виталий Маркив возвращается домой
Фото для Lb.ua предоставила Людмила Денисова

Фотографии с нацгвардейцем в самолете опубликовали в соцсети министр внутренних дел Арсен Аваков и Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, которые 3 ноября находились на финальном заседании итальянского апелляционного суда в деле по Маркиву.

Аваков и Маркив в самолете во время возвращения нацгвардейца в Украину
Facebook Arsen Avakov

"Украина, встречай своего Героя. Мы отправляемся домой",прокомментировала Денисова.

"Через два часа будем",добавил Аваков.

Известно, что встреча Виталия Маркива состоится на аэродроме Нацгвардии по ул. Медовая, 5а, в Киеве. После прилета нацгвардеец даст брифинг.

Денисова и Маркив перед отправлением из Италии в Украину
Facebook Людмилы Денисовой

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