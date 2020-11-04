Маркив вернулся! Появились первые фото нацгвардейца в Украине

Виктория Довгань Общество 13:49, 4.11.2020 Обновлено: 14:29, 4.11.2020

Воин Национальной гвардии Виталий Маркив уже прибыл в Украину. Самолет с ним сел в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) 4 ноября.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, там его встретила жена, родные, близкие и почетный караул.

Виталия Маркива встретили с символичным плакатом.
Самолет с Маркивым приземлился в аэропорту "Киев".
Виталий Маркив сошел с трапа самолета с флагом Украины.

Герой сошел с трапа с флагом Украины и в форме НГУ. Среди встречающих также было много журналистов.

Трогательно воина поприветствовали и его побратимы – они по очереди обнимали Маркива и поздравляли с возвращением домой.

Виталий Маркив в "Жулянах".
Виталия Маркива встретила жена.
Маркива встретили объятиями его побратимы .

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.

  • Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опроверг выдвинутые обвинения. Украина его поддержала.

  • По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.

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