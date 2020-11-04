Маркив вернулся! Появились первые фото нацгвардейца в Украине

Воин Национальной гвардии Виталий Маркив уже прибыл в Украину. Самолет с ним сел в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) 4 ноября.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, там его встретила жена, родные, близкие и почетный караул.

Виталия Маркива встретили с символичным плакатом.

Самолет с Маркивым приземлился в аэропорту "Киев".

Виталий Маркив сошел с трапа самолета с флагом Украины.

Герой сошел с трапа с флагом Украины и в форме НГУ. Среди встречающих также было много журналистов.

Трогательно воина поприветствовали и его побратимы – они по очереди обнимали Маркива и поздравляли с возвращением домой.

Виталий Маркив в "Жулянах".

Виталия Маркива встретила жена.

Маркива встретили объятиями его побратимы .

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