Маркив вернулся! Появились первые фото нацгвардейца в Украине
Воин Национальной гвардии Виталий Маркив уже прибыл в Украину. Самолет с ним сел в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) 4 ноября.
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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, там его встретила жена, родные, близкие и почетный караул.
Герой сошел с трапа с флагом Украины и в форме НГУ. Среди встречающих также было много журналистов.
Трогательно воина поприветствовали и его побратимы – они по очереди обнимали Маркива и поздравляли с возвращением домой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
Маркив категорически опроверг выдвинутые обвинения. Украина его поддержала.
По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.