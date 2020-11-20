Маркив сказал, вернется ли на передовую на Донбассе
Нацгвардеець Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, выразил желание снова вернуться на передовую в зоне ООС на Донбассе.
Как сказал Маркив в интервью LB.ua, на передовую он поехал бы прямо сейчас.
"Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все", – добавил нацгвардеець.
На замечание о том, что режим тишины и невозможность стрелять в ответ может истощать больше, чем открытое противостояние с врагом, Маркив отметил, что ему трудно на это ответить.
"Я не знаю действительно, что там происходит – я на паузе с 2017 года. Вообще не владею ситуацией. Пытаюсь сейчас "не нагружать" себя лишней информацией", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маркива арестовали в аэропорту Болоньи летом 2017 года. 12 июля 2019 его приговорили к 24 годам тюрьмы.
3 ноября 2020 года в Милане состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября нацгвардеець вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".