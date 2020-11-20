Маркив сказал, вернется ли на передовую на Донбассе
Маркив заявил, что на передовую поехал бы прямо сейчас
По его словам, сначала нужно пройти все протокольные процедуры
Нацгвардеец добавил, что ничего не знает о текущей ситуации на Донбассе
Нацгвардеець Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, выразил желание снова вернуться на передовую в зоне ООС на Донбассе.
Как сказал Маркив в интервью LB.ua, на передовую он поехал бы прямо сейчас.
"Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все", – добавил нацгвардеець.
На замечание о том, что режим тишины и невозможность стрелять в ответ может истощать больше, чем открытое противостояние с врагом, Маркив отметил, что ему трудно на это ответить.
"Я не знаю действительно, что там происходит – я на паузе с 2017 года. Вообще не владею ситуацией. Пытаюсь сейчас "не нагружать" себя лишней информацией", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маркива арестовали в аэропорту Болоньи летом 2017 года. 12 июля 2019 его приговорили к 24 годам тюрьмы.
3 ноября 2020 года в Милане состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября нацгвардеець вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".