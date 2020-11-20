Маркив сказал, вернется ли на передовую на Донбассе

Нацгвардеець Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, выразил желание снова вернуться на передовую в зоне ООС на Донбассе.

Как сказал Маркив в интервью LB.ua, на передовую он поехал бы прямо сейчас.

"Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все", – добавил нацгвардеець.

На замечание о том, что режим тишины и невозможность стрелять в ответ может истощать больше, чем открытое противостояние с врагом, Маркив отметил, что ему трудно на это ответить.

"Я не знаю действительно, что там происходит – я на паузе с 2017 года. Вообще не владею ситуацией. Пытаюсь сейчас "не нагружать" себя лишней информацией", – подчеркнул он.

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