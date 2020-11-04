Маркив рассказал, пойдет ли он в политику
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся в Украину после полного оправдания и освобождения из итальянской тюрьмы, заявил, что прежде чем заниматься политикой, нужно тщательно подумать.
О своих планах Маркив рассказал в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что является действующим военнослужащим Украины.
"Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, я горжусь тем, чем я занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму", – сказал Маркив, отвечая на вопрос о планах на будущее.
Также он отметил, что хочет не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились его родные.
"Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине! Она мне дала огонь, который разжигал мою гордость, когда я видел желто-синий флаг", – резюмировал Маркив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Маркив продолжит службу в Нацгвардии.