Маркив рассказал, пойдет ли он в политику

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся в Украину после полного оправдания и освобождения из итальянской тюрьмы, заявил, что прежде чем заниматься политикой, нужно тщательно подумать.

О своих планах Маркив рассказал в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что является действующим военнослужащим Украины.

"Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, я горжусь тем, чем я занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму", – сказал Маркив, отвечая на вопрос о планах на будущее.

Также он отметил, что хочет не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились его родные.

"Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине! Она мне дала огонь, который разжигал мою гордость, когда я видел желто-синий флаг", – резюмировал Маркив.

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