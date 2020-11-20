Маркив рассказал о провокациях против него в итальянской тюрьме
Во время пребывания нацгвардейца Виталя Маркива в итальянской тюрьме против него устраивали провокации.
В интервью LB.ua оправданный судом украинский военнослужащий рассказал, что конфликты возникали перед важными судебными заседаниями.
По его словам, из 28 его сокамерников около 20 к нему подсадили специально.
"Не все были засланными, но часть задавала непонятные вопросы, наверное, с целью прослушивания. Какие-то провокации, конфликты происходили только перед важным судом и всегда под камерами наблюдения, якобы случайно. Тогда я решил самоизолироваться и не с кем не общаться, потому что любое мое слово могло быть использовано против меня", – рассказал Маркив.
Нацгвардеец отметил, что знал о наблюдении за ним 24 часа в сутки.
"Почти не с кем не общался, потому что никогда не скрывал, что военный. Какой в этом смысл, все равно всплывет. С первых же дней сказал и заключенным, и охранникам: я не с вами и не против вас. Хотите, будем жить мирно, хотите войны – у меня есть определенный опыт", – добавил Маркив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.