Маркив рассказал о провокациях против него в итальянской тюрьме

Во время пребывания нацгвардейца Виталя Маркива в итальянской тюрьме против него устраивали провокации.

В интервью LB.ua оправданный судом украинский военнослужащий рассказал, что конфликты возникали перед важными судебными заседаниями.

По его словам, из 28 его сокамерников около 20 к нему подсадили специально.

"Не все были засланными, но часть задавала непонятные вопросы, наверное, с целью прослушивания. Какие-то провокации, конфликты происходили только перед важным судом и всегда под камерами наблюдения, якобы случайно. Тогда я решил самоизолироваться и не с кем не общаться, потому что любое мое слово могло быть использовано против меня", – рассказал Маркив.

Нацгвардеец отметил, что знал о наблюдении за ним 24 часа в сутки.

"Почти не с кем не общался, потому что никогда не скрывал, что военный. Какой в этом смысл, все равно всплывет. С первых же дней сказал и заключенным, и охранникам: я не с вами и не против вас. Хотите, будем жить мирно, хотите войны – у меня есть определенный опыт", – добавил Маркив.

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