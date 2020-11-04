Маркив рассказал, что было самым тяжелым в итальянском заключении
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся в Украину после полного оправдания и освобождения из итальянской тюрьмы, рассказал, что было самым трудным в заключении.
Воспоминаниями Маркив поделился в интервью Радио Свобода. Он рассказал, что по итальянскому законодательству человек считается невиновным до третьей стадии осуждения.
"Но в действительности это не так. Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все – твои права, кем ты был – становится второстепенным", – сказал военный.
По его словам, входить в эти рамки для человека, особенно гражданского, очень трудно.
"Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине", – добавил нацгвардеец.
Он сообщил, что находился в одной из крупнейших тюрем Ломбардии.
"Там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", – рассказал Маркив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Маркив продолжит службу в Нацгвардии.