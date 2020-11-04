Маркив рассказал, что было самым тяжелым в итальянском заключении

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, вернувшийся в Украину после полного оправдания и освобождения из итальянской тюрьмы, рассказал, что было самым трудным в заключении.

Воспоминаниями Маркив поделился в интервью Радио Свобода. Он рассказал, что по итальянскому законодательству человек считается невиновным до третьей стадии осуждения.

"Но в действительности это не так. Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все – твои права, кем ты был – становится второстепенным", – сказал военный.

По его словам, входить в эти рамки для человека, особенно гражданского, очень трудно.

"Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине", – добавил нацгвардеец.

Он сообщил, что находился в одной из крупнейших тюрем Ломбардии.

"Там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", – рассказал Маркив.

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