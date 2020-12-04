Маркив передал в музей личные вещи и письма от украинцев
Нацгвардеец Виталий Маркив, который три с половиной года провел в итальянской тюрьме, передал Национальному музею Украины во Второй мировой войне личные вещи и письма поддержки для экспозиции "Украинский восток"..
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины. Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинцам – политическим пленникам современной российско-украинской войны.
Сотрудникам музея он передал свою вышиванку, которую надевал на заседание апелляционного суда в Милане, когда его полностью оправдали, а также письма поддержки от украинцев из разных уголков планеты.
"Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей по Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме", – сказал нацгвардеец.
Он отметил, что музей является лучшим местом, где должны храниться подобные вещи. Для него стала большой честью просьба сотрудников музея передать личные вещи, связанные с тюремным заключением в Италии.
Маркив подчеркнул, что человек обязательно победит, если не сдается и продолжает верить.
Он в очередной раз поблагодарил всех украинцев, которые помогли ему бороться за свободу - от руководства МВД и Нацгвардии до простых граждан, которые его поддерживали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.
3 ноября 2020 года в Милане состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября нацгвардеець вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".