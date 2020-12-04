Маркив передал в музей личные вещи и письма от украинцев

Нацгвардеец Виталий Маркив, который три с половиной года провел в итальянской тюрьме, передал Национальному музею Украины во Второй мировой войне личные вещи и письма поддержки для экспозиции "Украинский восток"..

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины. Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинцам – политическим пленникам современной российско-украинской войны.

Сотрудникам музея он передал свою вышиванку, которую надевал на заседание апелляционного суда в Милане, когда его полностью оправдали, а также письма поддержки от украинцев из разных уголков планеты.

"Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей по Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме", – сказал нацгвардеец.

Он отметил, что музей является лучшим местом, где должны храниться подобные вещи. Для него стала большой честью просьба сотрудников музея передать личные вещи, связанные с тюремным заключением в Италии.

Маркив подчеркнул, что человек обязательно победит, если не сдается и продолжает верить.

Он в очередной раз поблагодарил всех украинцев, которые помогли ему бороться за свободу - от руководства МВД и Нацгвардии до простых граждан, которые его поддерживали.

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