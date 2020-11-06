Маркив – об аресте в Италии: обвиняли в военных преступлениях, ветер веет от агрессора
Воин НГУ рассказал, что на заседаниях итальянская сторона пыталась героизировать российских террористов
Ранее защитник отметил, что скандальным делом его унизили как человека, мужчину и воина
Поэтому Маркив намерен привлечь виновных по сфабрикованному делу к ответственности
Освобожденный от незаконного заключения воин Национальной гвардии Украины Виталий Маркив рассказал, что итальянский суд безосновательно обвинял его в военных преступлениях.
Выступая в студии программы "Свобода слова Савика Шустера", он подчеркнул, что увидел в этом след в истории России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"После вынесения приговора было трудно, а вот после обнародования мотивационной части... Шла речь не только о преднамеренном убийстве журналистов, но и вообще об уголовных военных преступлениях. Это была абсолютная чушь", – сказал защитник.
"Я уже понял, откуда это ветер веет. Со стороны агрессора. Мотивационная часть, суд пишет, что "сепаратисты" своей жизнью рисковали и защищали журналистов, а военнослужащие намеренно из скуки стреляли по журналистам. Это не соответствует действительности. Я это полностью отрицаю" , – подчеркнул Маркив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали не виновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
Маркив категорически опроверг выдвинутые обвинения. Украина его поддержала.
По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.