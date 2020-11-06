Маркив – об аресте в Италии: обвиняли в военных преступлениях, ветер веет от агрессора

Освобожденный от незаконного заключения воин Национальной гвардии Украины Виталий Маркив рассказал, что итальянский суд безосновательно обвинял его в военных преступлениях.

Выступая в студии программы "Свобода слова Савика Шустера", он подчеркнул, что увидел в этом след в истории России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После вынесения приговора было трудно, а вот после обнародования мотивационной части... Шла речь не только о преднамеренном убийстве журналистов, но и вообще об уголовных военных преступлениях. Это была абсолютная чушь", – сказал защитник.

"Я уже понял, откуда это ветер веет. Со стороны агрессора. Мотивационная часть, суд пишет, что "сепаратисты" своей жизнью рисковали и защищали журналистов, а военнослужащие намеренно из скуки стреляли по журналистам. Это не соответствует действительности. Я это полностью отрицаю" , – подчеркнул Маркив.

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