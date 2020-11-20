Маркив – о пропаганде РФ в Италии: вышиванку приравнивали к фашизму, не знают, где находится Украина

Некоторые СМИ в Италии под влиянием российской пропаганды приравнивали высказывание "Слава Украине" или вышиванку к неонацизму и фашизму.

Об этом в интервью LB.ua рассказал нацгвардеец Виталий Маркив, который три с половиной года провел в итальянской тюрьме. Бойца полностью оправдали и освободили.

В Италии Маркив лично убедился в том, что пресса в городе Павия (регион Ломбардия) распространяла антиукраинские фейки.

"Пророссийское влияние, безусловно, есть, но не в плане "все пропало". Например, о моем высказывании "Слава Украине" павийские журналисты писали, что это неонацистское выражение. А это всего-навсего фраза вроде "Вива Италия" ("Да здравствует Италия", – ред.). Но фейк-ньюз всегда извращают правду", – сказал он.

Военный также вспомнил о случае, когда украинскую диаспору описывали как "круглолицых лысобритых в вышиванках". А вышиванки вообще приравнивали к каким-то фашистским символам.

Однако, он считает, что антиукраинских настроений среди местных в действительности нет, а медиа просто проводят "дезинформацию на низком уровне".

"До сих пор, например, многие итальянцы не знают, где находится Украина. Сейчас более-менее знают из-за отдельных событий. А раньше: Украина – это где? Россия что ли? Людям безразлично", – отметил нацгвардеец.

По его словам, очень большое количество итальянцев удивлены, что в Украине есть война, и не знают об аннексии Крыма. Но, уверен Маркив, такое равнодушие не обусловлено ​​каким-то прямым пророссийским "следом".

"А вот пропаганда делает свое дело – посмотрите на мотивационную часть [приговора]. Кажется, что ее просто "из-за поребрика" перевели на итальянский язык. Там говорится о том, что Национальная гвардия – это нерегулярные вооруженные формирования, которые совершали уголовные преступления. А сепаратисты защищали, рискуя своей жизнью, журналистов. Это 144 страницы. Люди просто живут в другом измерении", – рассказал украинец.

Он подчеркнул, что официальный Рим признает украинскую независимость и суверенность, поддерживает страну и не снимает экономического давления с России.

"А местные СМИ пишут о 100 тысячах российских "советников" на Донбассе и Национальную гвардию как о полувоенном формировании", – возмутился Маркив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Маркив получил высокую награду Православной церкви Украины – орден Архистратига Михаила.

О том, как боец попал с Майдана на Донбасс и за что его судили в Италии, читайте в нашем материале по ссылке.