Маркив назвал дело против себя попыткой дискредитировать ВСУ

Ольга Липич Общество 12:32, 19.11.2020 Обновлено: 12:51, 19.11.2020

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, назвал дело против себя попыткой дискредитации всей украинской армии.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" он рассказал, что во время пребывания за решеткой в Италии много думал о том, почему так случилось.

"Я пришел к мысли, что это была конкретная акция с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Мотивационная часть приговора говорит сама за себя. Не хватало лжи с 2014 года о наших военных", – заметил Марков.

Он рассказал, что после обнародования мотивационной части решения апелляционного суда Милана и кассации будет подавать иск в Европейский суд по правам человека. Также он отметил, что считает свое заключение испытанием на стойкость и с первых дней знал, что не виноват и верил, что правда победит.

"Если бы я думал только о том, что три года за решеткой и неизвестно, сколько еще проведу, то было бы очень трудно. Я старался максимально отвлечься. Я пытался спланировать месяц до мелочей как это было возможным", – подчеркнул Марков.

Напомним, бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.

  • 4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".

  • Напомним, что Маркива арестовали в аэропорту Болоньи летом 2017 года. 12 июля 2019 Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.

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