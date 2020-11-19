Маркив назвал дело против себя попыткой дискредитировать ВСУ
Нацгвардеец Виталий Маркив, которого полностью оправдали и освободили из итальянской тюрьмы, назвал дело против себя попыткой дискредитации всей украинской армии.
В эфире программы "Сніданок з 1+1" он рассказал, что во время пребывания за решеткой в Италии много думал о том, почему так случилось.
"Я пришел к мысли, что это была конкретная акция с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Мотивационная часть приговора говорит сама за себя. Не хватало лжи с 2014 года о наших военных", – заметил Марков.
Он рассказал, что после обнародования мотивационной части решения апелляционного суда Милана и кассации будет подавать иск в Европейский суд по правам человека. Также он отметил, что считает свое заключение испытанием на стойкость и с первых дней знал, что не виноват и верил, что правда победит.
"Если бы я думал только о том, что три года за решеткой и неизвестно, сколько еще проведу, то было бы очень трудно. Я старался максимально отвлечься. Я пытался спланировать месяц до мелочей как это было возможным", – подчеркнул Марков.
Напомним, бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, что Маркива арестовали в аэропорту Болоньи летом 2017 года. 12 июля 2019 Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.