Маркив: меня унизили не только как человека, но и как военнослужащего
Воин НГУ возмущен, что ему выдвинули безосновательное обвинение и молчали об этом
Он рассказал, благодаря чему смог так мужественно держаться в течение более чем трех лет
Воин до последнего не верил, что его отпустили на свободу
Воин НГУ Виталий Маркив намерен привлечь к ответственности виновных в его незаконном заключении, которое продолжалось более трех лет. Он отметил, что кроме безосновательного обвинения также перенес унижение как человек и воин.
О своих дальнейших планах защитник рассказал Укринформ, подчеркнув, что будет консультироваться с адвокатами для решения всех вопросов.
"Конечно, виновные люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виноват, они просто молчали, поэтому это уже будет после консультаций с моими адвокатами и дальше будем действовать по обстоятельствам", – сказал Маркив.
"Меня пытались опорочить не только как человека, как мужчину, но и как военнослужащего. Из меня делали человека, который не уважает ничего: никаких человеческих законов, военной доктрины – вообще человек беззакония. Своей выдержкой, воспитанием, дисциплиной я продемонстрировал, чего стою и какие идеалы дали мне возможность выстоять", – подчеркнул Герой.
Также нацгвардеец рассказал о своих первых ощущениях, когда по видеоконференцсвязи услышал решение суда.
"Сначала мне в это не верилось. Я готовился к худшему. Я был готов к худшему, но никогда не оставлял надежды на лучшее... Знаете, это я сейчас понимаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза "не виноват", мне не верилось... Это был очень большой сюрприз. Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая большая моя победа как человека, как мужчины", – поделился Марков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали не виновным.
На первых кадрах после выхода на свободу Маркив позировал с флагом Украины.
Воин выразил готовность продолжать службу в НГУ, а свою победу посвятил всем погибшим защитникам Украины.
4 ноября во сети появились фото с самолета, которым Маркив вылетел в Украину.
Напомним, летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
Маркив категорически опроверг выдвинутые обвинения. Украина его поддержала.
По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.