Маркив: меня унизили не только как человека, но и как военнослужащего

Воин НГУ Виталий Маркив намерен привлечь к ответственности виновных в его незаконном заключении, которое продолжалось более трех лет. Он отметил, что кроме безосновательного обвинения также перенес унижение как человек и воин.

О своих дальнейших планах защитник рассказал Укринформ, подчеркнув, что будет консультироваться с адвокатами для решения всех вопросов.

"Конечно, виновные люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виноват, они просто молчали, поэтому это уже будет после консультаций с моими адвокатами и дальше будем действовать по обстоятельствам", – сказал Маркив.

"Меня пытались опорочить не только как человека, как мужчину, но и как военнослужащего. Из меня делали человека, который не уважает ничего: никаких человеческих законов, военной доктрины – вообще человек беззакония. Своей выдержкой, воспитанием, дисциплиной я продемонстрировал, чего стою и какие идеалы дали мне возможность выстоять", – подчеркнул Герой.

Также нацгвардеец рассказал о своих первых ощущениях, когда по видеоконференцсвязи услышал решение суда.

"Сначала мне в это не верилось. Я готовился к худшему. Я был готов к худшему, но никогда не оставлял надежды на лучшее... Знаете, это я сейчас понимаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза "не виноват", мне не верилось... Это был очень большой сюрприз. Для меня это было одно из важнейших моих сражений и самая большая моя победа как человека, как мужчины", – поделился Марков.

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