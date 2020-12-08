Мариуполь реализовал ряд проектов по благоустройству города

Осенью 2020 года Мариуполь презентовал горожанам ряд проектов по благоустройству, в частности, городской пирс, площадь Свободы и парк имени Гурова. В их реализацию было инвестировано более 36 млн гривен.

Сотрудничает с городом в вопросах создания комфортного и функционального общественного пространства постоянный партнер Группа Метинвест.

Так, ко Дню города был трансформирован городской пирс в современное место отдыха, в который инвестировано более 6 млн грн. Меткомбинат имени Ильича выделил строительные материалы для восстановления основания и бетонного покрытия пирса. В свою очередь, сотрудники "Метинвест-Промсервис" выполнили демонтаж старого ограждения и бетонного покрытия. Подготовили закладные элементы и опалубку, а пешеходную часть пирса выровняли бетонной стяжкой. Когда основание пирса было полностью восстановлено, подрядчики городского совета облицевали бетонную поверхность синтетической палубной доской, установили новое безопасное ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.

Еще один подарок Мариуполю к 242-летию – современная иллюминация на площади Свободы. По периметру площади Свободы, благодаря финансированию 20 млн грн, установили фигуры 25 летящих птиц мира – по числу областей и АР Крым. Все фонарные голуби с разным размахом крыльев, на которых выполнен паттерн каждой области Украины. Инсталляция выполняет не только декоративную функцию, в голубей вмонтировано новейшее световое и звуковое оборудование. Это современная система для визуальных шоу, создающая особую атмосферу на обновленной площади.

Инвестировано 10 млн грн и в реконструкцию зоны барбекю в мариупольском парке имени Гурова. За счет этих средств выполнены работы по замене ливневых и канализационных сетей, а также систем водоснабжения. В зоне барбекю будет построена и оборудована комната матери и ребенка, появится обустроенная стоянка для автотранспорта отдыхающих с новым асфальтным покрытием и пешеходные тротуары.

"Несмотря на все сложности этого года, Группа Метинвест продолжает реализовывать социальные проекты совместно с городом. Нам важно, чтобы Мариуполь менялся, становился ярче и комфортнее для жизни людей. Поэтому отдельное направление в социальных инвестициях занимает благоустройство общественных пространств. Совместными усилиями мы реконструируем парки и наполняем новыми смыслами любимые места отдыха мариупольцев. Мы гордимся, что участвуем в изменении города и планируем продолжать сотрудничество в данном направлении", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

Напомним, Группа Метинвест подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя в рамках, которого будет реализован комплекс городских программ. Среди них "Больше чем мечта" - комплекс проектов, позволяющих вдохнуть новые смыслы в понятие зеленого и процветающего города. Это двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция Левобережной набережной, Песчаного пляжа и аллеи "Якорь", а также площади Свободы, работы по обновлению которой уже завершены. Группа Метинвест первой в Украине начала внедрять подход устойчивого развития городов — от системных ежегодных программ социального партнерства десять лет назад до реализации долгосрочных и комплексных проектов в Мариуполе с 2015 года. За десять лет Группа Метинвест направила 850 млн гривен социальных инвестиций в Мариуполь.