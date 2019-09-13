Погибли с оружием в руках: Мариуполь простился с морпехами. Фото и видео

В пятницу, 13 сентября, жители Мариуполя и украинские защитники попрощались с погибшими морскими пехотинцами из 36-й бригады морской пехоты ВСУ – прапорщиком Николаем Обуховским и матросом Александром Линчевским.

Фото с траурной церемонии прощания с Героями опубликовал сайт 0629.com.ua. Напомним, мужчины погибли в ночь с 11 на 12 сентября при снайперском обстреле. Это произошло около Павлополя, на Мариупольском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Морпехи выполняли свою боевую задачу и погибли с оружием в руках. Они получили смертельные ранения в голову и шею.

Также житель Мариуполя Николай Рябченко поделился на своей странице в Facebook видео с прощания с погибшими Обуховским и Линчевским.

Николай Обуховский и Александр Линчевский Facebook 1 отдельного батальона морской пехоты

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Борт, на котором тела Героев повезут домой 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Побратимы погибших Героев 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Побратимы погибших Героев 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Побратимы погибших Героев 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Александр Линчевский 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Попрощаться с защитниками пришли простые горожане 0629.com.ua

Николай Обуховский 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Прощание с погибшими морпехами в Мариуполе 0629.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил.

Напомним, в ночь на 6 сентября бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" простились с погибшим побратимом Эдуардом Шаховым (Шахом). В последний путь они проводили его на Светлодарской дуге, где и погиб Герой.

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