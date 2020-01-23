Обстрел Мариуполя: пять лет назад прогремел самый страшный теракт в Украине

24 января 2015 года был одним из самых страшных и трагичных дней в истории Мариуполя. Тогда войска Российской Федерации нанесли удар из "Градов" по жилому микрорайону Восточный, убив несколько десятков мирных украинцев.

В пятую годовщину чудовищного теракта OBOZREVATEL напоминает о кровавом военном преступлении российской армии и подконтрольных ей террористов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Обстрел Мариуполя произошел 24 января mrpl.city

Обстрел Мариуполя

24 января 2015 года, в 9:15 утра, российские войска открыли огонь по Мариуполю из ракетных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Всего было три полных залпа – ракеты ударили по жилому микрорайону Восточный и блокпосту ВСУ в поселке Виноградное. Второй и третий залп, согласно данным ОБСЕ, были выпущены в 13:02 и 13:21 того же дня.

Попадания "Градов" были зафиксированы возле мариупольских школ №5 и №69, на рынках "Киевский" и "Денис", на частном жилом массиве в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Снаряды падали на крыши многоэтажных домов, взрывались прямо на улицах, убивая людей, разрушая здания и поджигая автомобили.

Инфраструктуре Мариуполя был нанесен огромный ущерб. Пострадали 22 многоэтажных жилых дома, множество частных зданий, два рынка и восемь магазинов, почтовое отделение и два банковских учреждения, аптека, кафе и СТО.

Мариуполь затянуло дымом пожарищ @290381qwer

Снаряды "Градов" падали во дворы, на детские и спортивные площадки @patriot_petya

Под удар попал рынок Мариуполя

Жертвы обстрела Мариуполя

Жертвами этого чудовищного преступления стали 29 человек, из них двое – дети. Ранения разной степени тяжести получили 97 украинцев, в том числе пятеро детей. Одному из погибших, Вячеславу Кашину, было всего четыре года.

Список погибших при обстреле

Миколайчук Дмитрий Васильевич;

Полищук Ольга Дмитриевна;

Константинова Тамара Константиновна;

Сиротенко Виталий Николаевич;

Нименко Лилия Николаевна;

Ефимов Юрий Стефанович;

Попова Лариса Александровна;

Будник Валерий Валентинович;

Шурхаева Валерия Сергеевна;

Демченко Александр Николаевич;

Бобылев Николай Анатольевич;

Бобылева Любовь Петровна;

Кашина Марина Николаевна;

Кашин Вячеслав Александрович;

Борисов Сергей Леонидович;

Абдурашитова Ольга Викторовна;

Вербицкая Любовь Наумовна;

Лобов Сергей Владимирович;

Чумак Лина Георгиевна;

Аникеенко Галина Владимировна;

Луценко Алена Петровна;

Ефремов Станислав Олегович;

Евглевская Валентина Васильевна;

Бондаренко Елена Васильевна;

Макаров Андрей Андреевич;

Литвиненко Надежда Ивановна;

Павлюк Елена Александровна;

Акатьева Елена Игоревна;

Найденов Василий Федорович.

Ответственность за обстрел

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела расследование, согласно которому Мариуполь был обстрелян с неподконтрольных Украине территорий из ракетных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

Исходя из данных расследования, которое было проведено Службой Безопасности Украины, обстрел Мариуполя был осуществлен силами двух штатных ракетных дивизионов Вооруженных Сил Российской Федерации, которые относятся к 200-Печенгской отдельной мотострелковой бригаде и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Остатки снаряда "Града" на улице Мариуполя

С территории России операцией руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. Во временно оккупированном Донецке осуществлением теракта командовал полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял российский подполковник Власов Максим Владимирович, позывной "Югра".

В день обстрела, 24 января 2015 года, главарь "ДНР" Александр Захарченко публично заявил, что террористы начали наступление на Мариуполь. Однако уже через несколько часов поспешил отказаться от собственных слов, заявив, что "имел в виду совсем не это".

Позднее в Мариуполе задержали наводчика – им оказался бывший сотрудник милиции Валерий Кирсанов. Именно он сообщал координаты для ракетных залпов. Наводчик был осужден на девять лет лишения свободы, но в 2019 году вышел из-за решетки по "закону Савченко".

Обстрел Мариуполя

Обстрел Мариуполя

Обстрел Мариуполя

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об еще одном теракте на Донбассе – пять лет назад был обстрелян блокпост под Волновахой. Там под удар попал пассажирский автобус, в котором погибло двенадцать украинцев.

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