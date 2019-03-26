''Пустили под нож!'' В Крыму забили тревогу из-за произвола оккупантов

Во временно аннексированном Россией Крыму решили вырубить один из многочисленных лесов на Керченском полуострове.

На произвол оккупантов пожаловалась жительница села Нижнезаморское Ленинского района, сообщает "КерчьИНФО"(чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

В Керчи оккупанты вырубают лес КерчьИНФО

По словам женщины, в начале февраля она стала случайным свидетелем уничтожения леса, в котором находится вековая дубовая роща и растет крымская сосна, занесенная в Красную книгу.

Она обратилась в Керченскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, после чего выяснилось, что лес будет вырублен, и на его месте и появится карьер по добыче песка. Причем делает это само так называемое Министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

"Лично для меня – это странные вещи. Это единственный лесной массив на Керченском полуострове, и многие керчане любят отдыхать в тех местах. Уверена, что большинство тех, кто живет на Керченском полуострове, даже не подозревают об этих процессах", – возмущается керчанка.

По ее словам, Крым всегда любили и любят называть "природной здравницей", однако единственный лесной массив на Керченском полуострове уничтожают.

"Лес в степи! Здесь каждое дерево на вес золота! Бессовестное уничтожение природы Керченского полуострова только "набирает" обороты", – сетует женщина.

Также она добавила, что на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню лесов, один из представителей "министерства" сказал, что на Керченском полуострове открывались и будут открываться новые карьеры, а одной из компаний, которая добывает в том месте песок, выдана лицензия до 2035 года.

"Министерство экологии и природных ресурсов Крыма пустило "под нож" дуб и крымскую краснокнижную сосну, а заодно и многочисленных обитателей этого леса", – говорит Светлана.

В Керчи оккупанты вырубают лес КерчьИНФО

В Керчи оккупанты вырубают лес КерчьИНФО

В Керчи оккупанты вырубают лес КерчьИНФО

В Керчи оккупанты вырубают лес КерчьИНФО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым.

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