Марина Порошенко передала в Александровскую больницу аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей. Фото

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко передала Александровской клинической больнице Киева 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов, которые были куплены Фондом и компанией РОШЕН.

Она подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Я думаю, что здесь собрался коллектив врачей, которые действительно имеют тот необходимый опыт и являются одними из лучших в борьбе с коронавирусом. Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения – это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией – это средства защиты самого врача", – подчеркнула жена пятого президента Украины.

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Она отметила, что в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной – это врач.

"Благотворительный Фонд Порошенко, "Европейская Солидарность" передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщения крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты", – сообщила Марина Порошенко.

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"Я хочу от всего сердца поблагодарить врачей Александровской больницы за ту работу, которую они делают. Они лечат, спасают жизни украинцев. И очень важно их поддержать. Я призываю всех – давайте вместе поддерживать друг друга, поддерживать наших врачей и объединим наши усилия в борьбе с этой бедой", – сказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что для нее помощь именно Александровской больнице особенно важна – много лет она работала именно в этой больнице и хорошо знает, насколько важна ежедневная работа медиков.

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Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко выразила благодарность Фонду Порошенко и Марине Порошенко за благотворительную помощь.

"Это для нас сверхважно. Александровская больница является одной из базовых больниц в борьбе с коронавирусной болезнью, мы принимаем тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И для нас такая помощь очень важна", – подчеркнула она.

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По словам Людмилы Антоненко, ежедневно, учитывая большое количество больных, которые находятся в больнице, врачи и весь медицинский персонал используют очень много средств индивидуальной защиты – в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.

"Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко нам очень важна. Отремонтированы 5 аппаратов ИВЛ полностью спасут не одну жизнь", – подчеркнула главный врач.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 тысяч защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тысяч защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордное количество продуктовых наборов – 6500 – в сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность". В общем усилиями Фонда Порошенко, неравнодушных волонтеров, благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов.