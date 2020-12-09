Марина Порошенко анонсировала всеукраинские акции к Новому году для детей с инвалидностью

Депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности", председатель комиссии по вопросам здравоохранения Марина Порошенко заявила, что накануне Нового года по всей Украине проведут акции с подарками для детей с особыми образовательными потребностями.

Акции проведет Фонд Порошенко совместно с ВОО "Солидарная молодежь", сообщила депутат во время съезда организации.

"В этом году благотворительная акция "праздник-бокс" пройдет не только в Киеве, но и придет праздником в дома и в Днепре, и в Одессе, и в Киеве. Это очень правильно. Это уже такой всеукраинский системный подход, когда мы показываем, что "Европейская солидарность" и наша молодежная организация "Солидарная молодежь" есть по всей Украине. И это наша гордость", – отметила Порошенко.

"Мы в первую очередь сделаем Рождественский праздник для детей с инвалидностью. Все эти праздник-боксы будут адресные, то есть ребенок не просто получит стандартный набор вкусностей или игрушек. А это будет зависеть от ее предпочтений, возраста, пола и его способностей. Я буду очень счастлива, если мы вместе с вами придем к инклюзивному-ресурсному центру, где дети получают развивающую помощь и учатся, и вручим эти корзины каждому в ручк ", – добавила Марина Порошенко.

По ее словам, такие подарки и внимание очень запоминаются.

"Вы увидите эти глаза – это замечательные дети, они делают наш мир лучше, дают нам возможность заботиться о них и чувствовать себя кому-то нужными. То, что мы можем для них сделать, делает нас сильнее, увереннее в том, что мы воспитываем будущее этой страны", – добавила она.

Марина Порошенко отметила, что нынешняя молодежь – это поколение, которое сейчас учится брать на себя ответственность за страну.

"Я уверена, что передавая именно в такие руки будущее нашей страны, мы можем быть уверены, что в будущем уже не будет таких ошибок, как полтора года назад", – сказала она.

Обращаясь к ВОО "Солидарная молодежь", депутат отметила, что знает многих представителей организации лично – они стали для Порошенко частью не только партийной, но и личной жизни.

Порошенко отметила, что в повседневной жизни вместе с представителями молодежки "Европейской солидарности" реализуется очень много проектов, в частности для поддержки детей и людей, нуждающихся в помощи.

"Мы вместе делаем очень много полезных вещей. А к праздникам мы с вами еще немного поработаем ангелами-хранителями. Проект, который родился больше года назад – это праздник-боксы или праздник-корзинки, которые мы уже договорились в этом году снова делать совместно. Это уже стало традицией. Такая преемственность и многолетняя продолжительность наших проектов – это очень по-европейски. Эта традиция пришла к нам из Европы, и мне очень приятно, что именно европейские традиции вы пропагандируете и реализуете по всей Украине. Это те вещи, которые объединяют", – сказала Марина Порошенко.