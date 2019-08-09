А н*хєра нам філіал "Эхо Москвы" і чергові московські жаби?

Як же мене злить прєсмиканіє перед російськими лібералами, собчаками і биковими, варламовими та іншими попелицями з-за поребрика. Венедиктов сказав "странє", що хоче тут бюро: із радіостанцією, сайтом і соцмережами.

"Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине", — сказав Венедиктов.

Але є одне але — можливий перегляд закону про мовні квоти...

За*бали, як же за*бали. Пускайте свої радіостанції в Серпухово чи Ухте.

В Одесі і Миколаєві, Львові і Дніпрі нам треба свої радіостанції без привозних лесь рябцевих...

Учора увечері в одному із кабаків Одеси сидів через кілька столиків русскій ліберал, на якого пофапують в деяких колах. Приїхав із Москви з просвітницітницькою типу місією. Сидів бухий, обіймав за сідниці місцевих молоденьких одеситів. А потім жер ковбасу, принесену із магазина на закусь, бо в меню не було ...

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До окупації його було інколи цікаво постать в рамках антропологічного інтересу.

Нині це просто фурункул в пристойному суспільстві.

Посол, хоча і інтелектуальний держави-окупанта...

Нині н*х він нам треба, якщо у нас є плеяда чудових локальних поетів-сатириків — Семесюк, Космина, Воськало...

Нам не "Эхо Москвы" в Одесі треба, а нормальне українське радіо...

В рамках експерименту із таксистами, офіціантами і знайомими щебечемо виключно українською — розуміють і відповідають як зайчики.

А звьозди. У нас своїх і не бухих повно. А не нафатліну з-за поребрика. Бо те саме "Эхо Москвы" теж нормально фейків вкидає, якщо це в рамках кремлівської лінії.

І раз на те пішло, не забуваємо нетлінку Венедиктова: "мне не нравится внутренняя политика Путина, но нравится внешняя".

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