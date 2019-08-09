Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Блогер Все статьи автора

А нащо нам в Україні філіал "Эхо Москвы" і московські жаби?

1.5т Читать материал на украинском

А н*хєра нам філіал "Эхо Москвы" і чергові московські жаби?

Як же мене злить прєсмиканіє перед російськими лібералами, собчаками і биковими, варламовими та іншими попелицями з-за поребрика. Венедиктов сказав "странє", що хоче тут бюро: із радіостанцією, сайтом і соцмережами.

"Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине", — сказав Венедиктов.

Але є одне але — можливий перегляд закону про мовні квоти...

За*бали, як же за*бали. Пускайте свої радіостанції в Серпухово чи Ухте.

В Одесі і Миколаєві, Львові і Дніпрі нам треба свої радіостанції без привозних лесь рябцевих...

Учора увечері в одному із кабаків Одеси сидів через кілька столиків русскій ліберал, на якого пофапують в деяких колах. Приїхав із Москви з просвітницітницькою типу місією. Сидів бухий, обіймав за сідниці місцевих молоденьких одеситів. А потім жер ковбасу, принесену із магазина на закусь, бо в меню не було ...

Новости
В дело нацгвардейца Маркива вмешалась Россия

До окупації його було інколи цікаво постать в рамках антропологічного інтересу.

Нині це просто фурункул в пристойному суспільстві.

Посол, хоча і інтелектуальний держави-окупанта...

Нині н*х він нам треба, якщо у нас є плеяда чудових локальних поетів-сатириків — Семесюк, Космина, Воськало...

Нам не "Эхо Москвы" в Одесі треба, а нормальне українське радіо...

В рамках експерименту із таксистами, офіціантами і знайомими щебечемо виключно українською — розуміють і відповідають як зайчики.

А звьозди. У нас своїх і не бухих повно. А не нафатліну з-за поребрика. Бо те саме "Эхо Москвы" теж нормально фейків вкидає, якщо це в рамках кремлівської лінії.

І раз на те пішло, не забуваємо нетлінку Венедиктова: "мне не нравится внутренняя политика Путина, но нравится внешняя".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
пропаганда Эхо Москвы Россия Новости России
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
8
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вірно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...